مسرور بارزاني يؤكد أهمية التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أهمية التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي، ولاسيما في المناطق المتنازع عليها من أجل التصدي للإرهاب.

وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئاسة حكومة الإقليم: "استقبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وفدا عسكريا وأمنيا عراقيا رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله".

وشدد بارزاني، على "أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي، مجددا التأكيد على "ضرورة النظر إلى البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية، إلى جانب دعمها ومساندتها".

وأضاف البيان: "أن ذلك يصب في صالح استتباب الوضع الأمني في العراق عامة، كما ينبغي أن يمثل الجيش العراقي جميع المكونات العراقية وأن يحميها جميعا من دون تمييز".

من جانبه، عرض الوفد الرفيع ايجازا عن الوضع الأمني والعسكري في البلاد، وأشار إلى أن "زيارته تهدف لتطوير وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي والبيشمركة".

المصدر: "رووداو"