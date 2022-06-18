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بارزاني: الأزمة السياسية في العراق عميقة ونعمل على حلها

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بارزاني: الأزمة السياسية في العراق عميقة ونعمل على حلها
Globallookpress snapshot-photography/ B.Shamlo Source: imago stock&people
زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، مسعود بارزاني
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أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، مسعود بارزاني، اليوم السبت، أن الأزمة السياسية في البلاد "عميقة" وأشار إلى العمل على حلها.

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وقال خلال مراسم الإعلان عن مجموعة (حركة بارزان) التي تقع في ستة مجلدات وتحتوي على 2300 وثيقة تاريخية: "جرت في العراق انتخابات برلمانية في تشرين الأول الماضي لكنهم لم يسمحوا أن تمضي الأمور كما تقتضي النتائج".

وأضاف، أن "العراق يشهد أزمة سياسية عميقة، لكننا نعمل على حلها".

وتابع: "إذا كانت بغداد جادة ولديها إرادة لحل الأزمات، فالدستور هو الحكم لحل المشاكل، لكن لا يمكن القبول بالتفسير الانتقائي للدستور".

المصدر: RT

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