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أول رد عراقي على القصف التركي لسنجار

أخبار العالم العربي

أول رد عراقي على القصف التركي لسنجار
(وزارة الخارجية العراقية)
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أدانت وزارة الخارجية العراقية، قصفا تركيا استهدف مقار حكومية ومنازل في محافظة نينوى، وقالت إنها "ستتخذ الإجراءات المقررة بعد اكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء".

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جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية العراقية اليوم بشأن القصف الذي طال أول أمس الأربعاء، ناحية سنوني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقالت الخارجية في البيان إنها تدين "وبأشد العبارات القصف التركي الذي استهدف مقار حكومية ومنازل في ناحية سنوني".

وأضافت أن "هذه المواقف تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وتهديدا واضحا للآمنين من المدنيين، الذين استشهد عدد منهم وجرح آخرون جراء هذا الفعل".

ووصفت الخارجية الاعتداء بأنه يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه، ويتطلب موقفا موحدا لمواجهته، عبر الوقوف بحزم ضد أي فعل يهدف إلى إشاعة الفوضى".

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "ولكل ما تقدم ستتخذ وزارة الخارجية الإجراءات المقررة بعد اكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء".

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصادر أمنية تركية أن طائرة مسيرة تركية قصفت مقار ومنازل في ناحية سنوني، إضافة إلى استهداف سوق شعبية.

وذكرت أن القصف أدى إلى مقتل اثنين على الأقل، ونقل عدد من الجرحى إلى المستشفيات.

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