عالم اجتماع تونسي: قيس سعيد ديمقراطي والإسلام السياسي في البلاد انتهى (فيديو)

اعتبر محمد كرو عالم الاجتماع وأستاذ العلوم السياسية في تونس، أن الرئيس قيس سعيد شخص ديمقراطي خلافا لما يظنه الناس، ويحترم قواعد اللعبة الديمقراطية لأنه يسمح لمعارضيه بالتظاهر ضده.

وقال محمد كرو يوم الأحد أثناء استضافته في برنامج "جاوب حمزة" على إذاعة "موزاييك" إن ظاهرة قيس سعيد معقدة ولا يمكن القول أنه شعبوي بأتم معنى الكلمة، رغم أن تونس أول بلد عربي يعرف بروز الشعبوية".

وبخصوص مسار 25 يوليو، أفاد كرو بأن هناك أناس أخطأوا 60 سنة في عمرهم.. خلونا نغلطو معاكم مرة.. الشعب التونسي الكل مع التجربة الجديدة وتو تشوفو في الاستفتاء.. خلي نجربوها.. كان فشلت تو نقولو فشلت".

وتابع قائلا: "الإسلام السياسي وضع استراتيجية كاملة لتدمير الدولة لكنه لم ينجح في ذلك، وسعيد ساهم في استعادة سيادة الدولة من خلال حربه على الفساد".

وأكد أن الإسلام السياسي انتهى ولن يعود والنهضة ستبقى حزب أقلية ومعارض بعيد عن السلطة، خاصة وأن الأحزاب السياسية عالميا انتهت ولا رجعة لها.

كما أوضح أن التحولات التي تعيشها تونس خلال السنوات الأخيرة ليست استثنائية، بل مرتبط بسياق عالمي، ومرتبط بالعولمة، التي حدثت بمقتضاها تغييرات على المستوى الاقتصادي والسياسي، وفق قوله.

وأوضح أن تونس يحكمها "نظام مفيوزي" على المستوى السياسي والاقتصادي، ولا يمكن لأي أحد أن يلغي ذلك.

المصدر: "موزاييك"