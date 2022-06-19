رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا في سوريا يؤدون اليمين الدستورية أمام الأسد

أدى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا في سوريا اليمين الدستورية أمام الرئيس بشار الأسد، بحضور رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ.

وخلال اجتماع الأسد مع رئيس وأعضاء المحكمة جرى النقاش حول أهمية دور المحكمة الدستورية العليا والذي يتكامل مع عمل بقية الهيئات القانونية من أجل تعزيز قوة القانون وسلطة القضاء.

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كما تمّ الحديث عن عمل المحكمة لجهة الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية، وخاصة في ظل العملية الجارية لمراجعة ودراسة القوانين والتشريعات السارية بهدف تعديلها لتكون بالصيغة الأمثل والأشمل وإعادة إصدارها من جديد، أو إقرار تشريعات وقوانين جديدة وفق ما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة.

المصدر: RT