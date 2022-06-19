العثور على صيادين عمانيين بعد اختفائهما 9 أيام في البحر

عثرت سفينة تجارية على شابين عمانيين فقدا في البحر منذ 9 أيام، إثر تعطل قاربهما الذي جرفه التيار إلى السواحل الباكستانية.

ونقل موقع "أثير" العماني المحلي عن أحد أقارب المفقودين قوله إنه "جرى العثور على الشابين المفقودين وهما بصحة جيدة".

وأوضح بأن "المفقودين تعطل محرك قاربهما في عرض البحر، ولكن لطف الله بهما بريح أخذتهما إلى قبالة السواحل الباكستانية، حيث عثرت عليهما سفينة تجارية وقدمت لهما المساعدة".

وذكر أن أحد الشابين كان يحفظ رقم أحد أصدقائه، حيث قام بالاتصال به وطمأنه عن حالهما، لكن الاتصال كان لفترة وجيزة، مبينا أنهما "على متن سفينة تجارية ستصل إلى باكستان خلال يومين".

ولاحقا نقلت وكالة الأنباء العمانية عن سفارة السلطنة في باكستان أن "التنسيق جار مع السلطات الباكستانية لتأمين عودة المواطنين العُمانيين اللذين تم إنقاذهما من قبل إحدى السفن العابرة في بحر العرب إلى السلطنة".

المصدر: وكالات