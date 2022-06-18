"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" تتهم تركيا باغتيال أحد كبار مسؤوليها

اتهمت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" تركيا باغتيال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي فرهاد شبلي بطائرة مسيرة، أثناء زيارته مدينة السليمانية في العراق للعلاج.

وقالت "الإدارة" في بيان عبر "فيسبوك": "تمّ استهداف سيارة مدنية من قبل مسيرة تركية درون يوم أمس في محافظة السليمانية، أدى إلى استشهاد السيد فرهاد شبلي (نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) والذي كان في زيارة للمدينة لإجراء بعض الفحوصات الطبية وللعلاج".

وأضافت أن "هذا العمل العدواني يأتي في إطار استهداف الإدارة الذاتية والنيل من تجربتها عبر إبادة ممنهجة بحق شعبنا، في الوقت الذي نندد بأشد العبارات هذا العمل الجبان من قبل دولة الاحتلال التركي التي تمارس إرهاب الدولة والإبادة".

وتابعت: "نُطالب الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق بتحمل المسؤولية وتوضيح موقفها من هذا العمل الإرهابي، كما نطالب المجتمع الدولي أن يمارس دوره بالضغط على الدولة التركية للحد من هذه العمليات التي تزعزع الاستقرار الإقليمي وتنتهك حرمات وسيادة دول مستقلة دون أي وجه حق والتي تتعارض مع كل المقاييس والأعراف الدولية".

المصدر: RT