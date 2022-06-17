الإمارات تحث إيران على تقديم "تطمينات" لدول الخليج بشأن برنامجها النووي

حثت الإمارات إيران على تقديم تطمينات لدول الخليج والمجتمع الدولي بشأن سلمية برنامجها النووي، بعد انتقادات وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران بشأن تعاونها معها.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة النووية الإماراتية اليوم الجمعة أعلن فيه عن منح الشركة المشغلة ترخيصا للبدء في العمل على إنتاج الطاقة من الوحدة الثالثة من بين أربعة مفاعلات.

وتملك الإمارات برنامجا نوويا سلميا هو الوحيد على مستوى الدول العربية.

وقال المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الذرية حمد الكعبي في المؤتمر ردا على سؤال بشأن التطورات الأخيرة حيال البرنامج النووي الإيراني: "هناك بواعث قلق".

ودعا الكعبي إيران إلى "التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، معتبرا انه يتوجب عليها "تقديم تطمينات لدول المنطقة ودول بشأن سلمية برنامجها النووي".

وأصدر مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة قرارا الأسبوع الماضي، طرحته الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، يدعو طهران للتعاون مع الوكالة بعد تقرير للأخيرة انتقد غياب الأجوبة الإيرانية الكافية في قضية العثور على آثار مواد نووية في مواقع لم يصرح عنها سابقا.

وتزامنا مع الإجراء، أعلنت طهران وقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها.

المصدر: أ ف ب