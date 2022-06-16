الحكم على عضوين في حزب الله بالسجن مدى الحياة
حكمت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان الخميس على عضوين من حزب الله غيابيا بالسجن مدى الحياة، في مقتل 22 شخصا بهجوم عام 2005 بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان، إيفانا هردليكوفا، أن غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على حبيب مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد.
جدير بالذكر أنها أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها.
وشغل الحريري منصب رئيس وزراء لبنان خمس مرات في أعقاب الحرب الأهلية (1975-1990). وهو ملياردير كوّن ثروته من العمل بقطاع الإنشاءات.
وكانت أول مرة أصبح فيها رئيسا للوزراء في 1992 في حالة نادرة لزعيم لبناني لم يشارك في الحرب.
وقاد جهود إعمار بيروت خاصة منطقة وسط العاصمة اللبنانية.
وفي 14 فبراير 2005، ركب الحريري سيارته بعد أن زار مقهى "كافيه إيتوال" بجوار مجلس النواب الذي كان عضوا فيه.
وبينما كان موكبه يمر على الكورنيش انفجرت شاحنة ملغومة بجانب سيارته وخلفت حفرة هائلة ودمرت واجهات المباني المحيطة بالمنطقة.
ولقي 21 شخصا، إضافة إلى الحريري، مصرعهم في الانفجار.
المصدر: وكالات
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .