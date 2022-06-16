موسكو سترحب باعتراف الدول الأخرى وخاصة سوريا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو سترحب باعتراف الدول الأخرى بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وبالذات سوريا الصديقة لنا.

وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم: "سنرحب باعتراف الدول الأخرى وخاصة الجمهورية العربية السورية الصديقة، باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ".

وفي وقت سابق قالت وزارة الإعلام بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ وفدا من هذه الجمهورية، بأنه سيوعز ببدء عملية الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وذكر المكتب الصحفي للبرلماني الروسي ديمتري سابلين (نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما) أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أكد للوفد أن وزارته ستباشر فورا بتنفيذ تعليمات رئيس الدولة.

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ونوه المكتب بأن الأسد التقى مع سابين خلال اجتماع المقر التنسيقي لروسيا وسوريا بشأن عودة اللاجئين وعودة الحياة السلمية.

المصدر: نوفوستي