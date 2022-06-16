الأسد يوعز ببدء عملية الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
قالت وزارة الإعلام بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ وفدا من هذه الجمهورية، بأنه سيوعز ببدء عملية الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وأضافت الوزارة، في بيان نشرته على قناتها في تيليغرام: "هنأ الرئيس السوري بشار الأسد وفد جمهورية دونيتسك الشعبية، بتحرير معظم الجمهورية، وقال إنه سيوعز إلى وزارة الخارجية في بلاده لكي تباشر بإجراءات الاعتراف رسميا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".
وذكر البيان، أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أكد للوفد أن وزارته ستباشر فورا بتنفيذ تعليمات رئيس الدولة.
المصدر: نوفوستي
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .