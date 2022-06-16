الأسد يوعز ببدء عملية الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

قالت وزارة الإعلام بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ وفدا من هذه الجمهورية، بأنه سيوعز ببدء عملية الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته على قناتها في تيليغرام: "هنأ الرئيس السوري بشار الأسد وفد جمهورية دونيتسك الشعبية، بتحرير معظم الجمهورية، وقال إنه سيوعز إلى وزارة الخارجية في بلاده لكي تباشر بإجراءات الاعتراف رسميا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".

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وذكر البيان، أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أكد للوفد أن وزارته ستباشر فورا بتنفيذ تعليمات رئيس الدولة.

المصدر: نوفوستي