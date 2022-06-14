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مصدر: مقترح عون للوسيط الأمريكي يؤكد حق لبنان بكامل حقل "قانا"

أخبار العالم العربي

مصدر: مقترح عون للوسيط الأمريكي يؤكد حق لبنان بكامل حقل
AFP
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أفاد مصدر لبناني بأن المقترح الذي قدمه الرئيس ميشال عون إلى الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل أموس هوكشتاين، يؤكد حق لبنان بكامل حقل "قانا".

وقال المصدر لوكالة "الأناضول": "المقترح الذي قدمه عون للوسيط الأمريكي يؤكد حق لبنان بكامل حقل "قانا" في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل".

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية في وقت سابق اليوم، أن  عون شدد خلال لقائه مع هوكشتاين، على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية"، مشيرا إلى أن الرئيس قدم ردا على المقترح الأمريكي الذي سبق للوسيط أن قدمه قبل أشهر على أن ينقل الموقف اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتمنى عون على هوكشتاين، بحسب البيان، "العودة سريعا إلى لبنان ومعه الجواب من الجانب الإسرائيلي".

المصدر: "الأناضول" + RT

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