 
مباشر

بينيت: من المؤسف انشغال القيادة اللبنانية بالخلافات بدلا من استخراج الغاز

أخبار العالم

بينيت: من المؤسف انشغال القيادة اللبنانية بالخلافات بدلا من استخراج الغاز
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8a7

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه من المؤسف أن القيادة اللبنانية منشغلة في خلافات داخلية وخارجية بدلا من استخراج الغاز لصالح مواطنيها.

وقال بينيت إنه يتطلع إلى "اليوم الذي سيقرر فيه لبنان أنه جاهز للاستفادة من الغاز الطبيعي الكامن في مياهه الإقليمية"، معربا عن أسفه لأن "القيادة اللبنانية منشغلة في خلافات داخلية وخارجية بدلا من استخراج الغاز لصالح مواطنيها".

وأضاف: "أنصح الحكومة اللبنانية بتحسين الاقتصاد وببناء مستقبل أفضل للشعب اللبناني".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا