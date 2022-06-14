بينيت: من المؤسف انشغال القيادة اللبنانية بالخلافات بدلا من استخراج الغاز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه من المؤسف أن القيادة اللبنانية منشغلة في خلافات داخلية وخارجية بدلا من استخراج الغاز لصالح مواطنيها.

وقال بينيت إنه يتطلع إلى "اليوم الذي سيقرر فيه لبنان أنه جاهز للاستفادة من الغاز الطبيعي الكامن في مياهه الإقليمية"، معربا عن أسفه لأن "القيادة اللبنانية منشغلة في خلافات داخلية وخارجية بدلا من استخراج الغاز لصالح مواطنيها".

وأضاف: "أنصح الحكومة اللبنانية بتحسين الاقتصاد وببناء مستقبل أفضل للشعب اللبناني".

أتطلع إلى اليوم الذي سيقرر فيه لبنان أنه جاهز للاستفادة من الغاز الطبيعي الكامن في مياهه الاقليمية. من المؤسف أن القيادة اللبنانية منشغلة في خلافات داخلية وخارجية بدلا من استخراج الغاز لصالح مواطنيها. أنصح الحكومة اللبنانية بتحسين الاقتصاد وببناء مستقبل أفضل للشعب اللبناني. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) June 14, 2022

المصدر: RT