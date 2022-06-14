المفوضية الأوروبية تعلن استئناف صرف المساعدات للسلطة الفلسطينية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، عن استئناف صرف أموال مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية.

وقالت فون دير لاين، خلال لقائها رئيس الوزراء محمد اشتية في رام الله: "يسعدني أن أموال الاتحاد الأوروبي لعام 2021 يمكن الآن صرفها بسرعة"، مبينة أن الاجتماع تطرق إلى دعم الاتحاد الأوروبي لفلسطين والشعب الفلسطيني بحوالي 600 مليون يورو سنويا، معظمها للمشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن "صرف المساعدات مهم لأن تمويل الاتحاد الأوروبي يدعم الناس، وخاصة الأكثر حاجة، كما أنه يساعد على خلق الظروف المناسبة للفرص الاقتصادية"، مؤكدة "أننا نرحب بكل الجهود المبذولة لتحقيق السلام ونبقى ملتزمين بحل الدولتين المتفاوض عليه".

وذكر مكتب اشتية أنه جرى بحث الملف السياسي، والدعم الأوروبي لفلسطين، وسبل العمل المشترك من أجل التصدي لتبعات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة.

المصدر: "صفا"