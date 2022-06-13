رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الإيطالي في إسرائيل

توجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى إسرائيل، اليوم الإثنين، لإجراء محادثات حول الطاقة.

وقالت المفوضية في بيان إن فون دير لاين ستلتقي بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم غد الثلاثاء. ومن المتوقع أن تركز المحادثات "بشكل خاص على التعاون في مجال الطاقة".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن دراغي سيناقش في أول رحلة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه العام الماضي، الطاقة والأمن الغذائي خلال رحلته التي تستغرق يومين. وسيلتقي الزعيمان يوم غد الثلاثاء برئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في الضفة الغربية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي تبنى رسميا هذا الشهر حظرا على معظم واردات النفط الروسية. واقترحت فون دير لاين أن تنهي الكتلة اعتمادها على الهيدروكربونات الروسية، بما في ذلك الغاز بحلول عام 2027.

المصدر: i24 news