السيسي يصدر تصريحات حول زيادة أسعار الكهرباء في مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "الدولة المصرية قدمت كل ما عندها لضبط الأسعار، وطبقا لما يحدث في العالم، فنحن أيضا حريصون على استقرار أسعار الوقود والطاقة".

إقرأ المزيد

ووجه الرئيس السيسي كلامه لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات أنهم اتخذوا قرارا بعدم زيادة أسعار الكهرباء، قائلا: "دي تالت مرة أجلنا البرنامج لظروف حتى لا نزيد الناس حملا، وتابع: هناك 17 مليون مشترك يعني 17 مليون شقة تدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة".

وأكد السيسي على أن "الدولة لا تمن على شعبها، ولكنها تحاول بقدر الإمكان أن تخفف فاتورة الأعباء على الشعب"، مشيرا إلى أن برنامج الكهرباء تم تأجيله مع العلم أن تكلفة إنتاج الطاقة زادت، الغاز الذي كان يستخدم لإنتاج الكهرباء ثمنه زاد 4 مرات، لافتا إلى أن "النقاش هدفه أن المواطن يعلم أنه وحدة الغاز كانت بـ 4 أو 5 دولار، وحاليا 20 دولار"، قائلا: تباع للناس الكهرباء أقل من تكلفتها.

المصدر: القاهرة 24