"حماس": العدوان الإسرائيلي على سوريا يأتي لأن تل أبيب فشلت في تطويع دمشق

اعتبرت حركة "حماس" الفلسطينية أن الاستهداف الإسرائيلي لمطار دمشق سببه أن إسرائيل فشلت في تطويع سوريا، داعية إلى توحيد الأراضي السورية.

وأعرب رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة "حماس" خليل الحية عن استنكاره للتحركات الإسرائيلية في المنطقة، مدينا الاستهداف الإسرائيلي لسوريا.

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وشدد على ضرورة توحيد الأراضي السورية، معتبرا أن "هذا العدوان يأتي لأن الاحتلال فشل في تطويع سوريا".

المصدر: "قناة الأقصى"