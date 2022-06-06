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مراسلة RT: العدوان الإسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مطار دمشق ومدخل دمشق الجنوبي الغربي (فيديو)

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مراسلة RT: العدوان الإسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مطار دمشق ومدخل دمشق الجنوبي الغربي (فيديو)
RT
العدوان الإسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مطار دمشق ومدخل دمشق الجنوبي الغربي
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أفادت مراسلة RT في سوريا نقلا عن مصادر مطلعة مساء يوم الاثنين بأن العدوان الإسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مطار دمشق والبلدات القريبة، ومدخل دمشق الجنوبي الغربي.

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وذكرت مراسلتنا أن هذا العدوان الأول خلال شهر حزيران والرابع عشر في العام 2022.

وذكرت أن شهر مايو الماضي سجل ثلاث هجمات إسرائيلية طالت محافظات ريف دمشق والقنيطرة وحماة، راح ضحيتها نحو ثمانية عسكريين وجرح آخرون.

وأكدت أن الأصوات التي سمعت في دمشق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء العاصمة.

وأوضحت وسائل الإعلام السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي، وتمكنت من إسقاط معظم صواريخ العدوان الإسرائيلي.

وصرح مصدر عسكري سوري بأنه "في تمام الساعة 23:18 من يوم الاثنين نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وأفاد بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مشيرا إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات فقط.

المصدر: RT

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