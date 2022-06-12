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البنك المركزي اليمني يستنكر اتهام قياديه بالتآمر والسعي لنقله إلى صنعاء

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البنك المركزي اليمني يستنكر اتهام قياديه بالتآمر والسعي لنقله إلى صنعاء
البنك المركزي اليمني
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أعرب البنك المركزي اليمني عن استغرابه من الحملات والبيانات الصادرة من كيانات رسمية مشاركة في السلطة تتهم قيادة البنك بالتآمر والعمل على نقل البنك إلى صنعاء.

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وقال البنك في بيان صادر له اليوم الأحد: "يأسف البنك لهذا الزيف والتحريض غير الحصيف وإعادة ترويج ما تتداوله بعض المواقع المشبوهة التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية أو بالاعتماد على معلومات مضللة تهدف إلى تسميم العلاقة بين البنك وتلك الكيانات وعبر بيانات رسمية وكان بإمكان تلك الكيانات التواصل مع قيادة البنك لمعرفة الحقيقة قبل أن تعقد اجتماعات رسمية متلفزة لتكرر مثل تلك الاتهامات التي تتسبب في إرباك السوق والتأثير على معيشة الناس".

وأضاف البيان: "يهيب البنك المركزي اليمني بالجميع تحري الدقة والمصداقية والتعامل بمسئولية مع مؤسسة سيادية تتعامل بحيادية ومهنية لخدمة جميع المواطنين في جميع محافظات الجمهورية وتطبق القانون وتلتزم بالسياسات العامة للدولة وتعمل بشفافية وتحت المجهر وليس لها خبايا ولا خفايا كما وصفها البيان ويحمل البنك تلك الجهات مسؤولية تعرض مسؤوليه ومنتسبيه لأي أذى نتيجة تلك الاتهامات الباطلة وذلك التحريض غير المسؤول".

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