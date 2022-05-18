اليمن.. المجلس السياسي الأعلى الحوثي يحيل طلب تمديد الهدنة الأممية للدراسة

أحال المجلس السياسي الأعلى الحوثي في اجتماعه يوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس مهدي المشاط طلب تمديد الهدنة للدراسة وفقا لتقييم المرحلة الحالية التي ستنتهي في الثاني من يونيو المقبل.

ووجه المجلس السياسي الأعلى بالأخذ في الاعتبار مدى التزام التحالف ببنود الهدنة الحالية مع وضع فتح طرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات وفقا لبنود الهدنة وضمن الأولويات التي يجري العمل عليها لتخفيف معاناة المواطنين.

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وأكد السياسي الأعلى أهمية التزام الأمم المتحدة والتحالف المتحكم بثروات النفط والغاز وإيرادات الموانئ وعمليات البنك المركزي الذي نقلت وظائفه إلى عدن، بصرف المرتبات المتأخرة لكافة موظفي الدولة وضمان استدامة صرفها كون ذلك يأتي ضمن الملف الإنساني وفي إطار واجباتهم.

وعبر الاجتماع عن استيائه من عرقلة وصول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة وتأخر تسيير رحلات الطيران وعدم فتح وجهة القاهرة حتى الآن وتهاون الأمم المتحدة عن الاضطلاع بواجبها كما ينبغي بهذا الخصوص.

وشدد على أن عدم تعويض عدد السفن والرحلات الجوية ووجهاتها يهدد فرص تمديد الهدنة التي يطالبون بها ويمس بمصداقية الأمم المتحدة ومبعوثها.

وجدد المجلس السياسي الأعلى التأكيد على الموقف الثابت للمجلس تجاه السلام العادل والمشرف الذي يعزز السيادة والاستقلال لليمن.

كما أكد أن التعاطي الجاد مع الملف الإنساني دون تجزئة للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني الذي عانى من الحصار والعدوان أكثر من سبع سنوات، هو المدخل السليم والصحيح لذلك.

وألمح إلى أنه رصد العديد من الترتيبات والاستعدادات العسكرية التي يقوم بها التحالف رغم الهدنة المعلنة.

المصدر: RT + وكالات