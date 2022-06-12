"نفس الفصائل كما في بيروت".. دبلوماسي أمريكي سابق يعلق على زيارة جورج قرداحي إلى العراق

علق الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، على زيارة وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، الأخيرة إلى العراق، ولقائه بقيادات سياسية.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر ألبيرتو ميغيل فيرنانديز مقطع فيديو يظهر لقطات من زيارة قرداحي للعراق، معلقا عليها بالقول: "ليست مفاجأة..إنه عميل في خدمة "حزب الله" اللبناني وسيسير على نفس المسار مع فرق الموت العراقية..نفس الفصائل كما في بيروت".

ليست مفاجأة. إنه عميل في خدمة حزب الله اللبناني وسيسير على نفس المسار مع فرق الموت العراقية. نفس الفصائل كما في بيروت. https://t.co/peTbN5L9A0 — Alberto Miguel Fernandez (@AlbertoMiguelF5) June 11, 2022

وفي وقت سابق، أثار وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي ضجة جديدة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن عدم تقديم دول مجلس التعاون الخليجي مساعدات لبلاده في أزماتها.

وتداول مغردون على موقع "تويتر" مقطعا من مقابلة أجراها قرداحي قبل أسبوعين مع قناة عراقية، يقول فيها في إطار حديثه عن الأزمة التي تسببت تصريحاته بجزء منها: "إخواننا الخليجيون يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن".

لاحول وقوة الا بالله !

أقسم بالله شي مزعج وينرفز 😕



معقولة كل المساعدات اللي قدمتها دول الخليج إلى لبنان نساها هذا الشخص المدعو #جورج_قرداحي ❗️

صدق من قال إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمرد 😶



pic.twitter.com/a3DrzcgzSC — م.عبدالله الجاسر  (@abdull_aljasser) June 9, 2022

المصدر: RT