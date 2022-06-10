قرداحي يثير غضب السعوديين مجددا!

أثار وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن عدم تقديم دول مجلس التعاون الخليجي مساعدات لبلاده في أزماتها.

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وتداول مغردون على موقع "تويتر" مقطعا من مقابلة أجراها قرداحي قبل أسبوعين مع قناة عراقية، يقول فيها في إطار حديثه عن الأزمة التي تسببت تصريحاته بجزء منها: "إخواننا الخليجيون يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن".

وأضاف وزير الإعلام اللبناني السابق: "لبنان في كل أزماته التي مر بها لم يعطه أحد قطرة مياه، نحن نمر بأزمات منذ عشر سنوات من المحروقات مثل البنزين والمازوت والأزمات المالية، ولم ينظر إلينا أحد".

وتابع: "لم يرسل لنا أحد صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر الناس بالدفء حتى لحلفائهم"، وأشار في تلك المقابلة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت "تتحين الفرصة" للخروج من لبنان وقد أتتها عبر تصريحاته.

وكان قرداحي قد أثار في وقت سابق، غضبا واسعا في دول مجلس التعاون الخليجي بعد وصفه الحملة العسكرية للتحالف المدعوم من السعودية في اليمن بـ"العدوان" ورأى أن الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم".

#جورج_قرداحي هكذا أنت:

•سلاح اللئام قبح الكلام

•ناكر الجميل هو أكثر الناس بلا قلب، ولا ضمير، ولا إحساس

•نكران الجميل خيانة للشرف، والأمانة وهذه من صفات اللئيم

•إذا احتاج اللئيم تواضع وتقرّب، وإذا استغنى تجبر وتكبر

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يُقال : الأيام كفيلة، فهي تفضح اللئيم.. وقد فضحتك بالفعل!! pic.twitter.com/pm7bVOVDBp — محمد بن هلال السياط (@Malsiyat) June 9, 2022

#جورج_قرداحي كرت وانحرق، ارجوكم ارجوكم طنشوه، ولا تعطوه المجال ليتصدر المشهد الاعلامي حتى ولو بالحقارة والسفالة!!

لازم نستفيد من اخطائنا في عدم رفع الواطين!! — محمد الرشيدي (@malrashidi1) June 9, 2022

"الخليجيين لم يعطوا #لبنان ولا حتى قطرة ماء"



يعايروننا "المتأيرنون" بجفاف وقساوة صحرائنا، ويتوسلون قطرة الماء من (البدو) في نفس الوقت!



صدق المتنبي حينما قال:

"إذا أنت أكرمت الكريم ملكته *** وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا" pic.twitter.com/qfugr3kQqn — Salman Al-Ansari (@Salansar1) June 9, 2022

اقسم بالله اني اتضايق لما اشوف اهلي وناسي اهل الخليج يغضبون من هذا الأحمق الإمعة لدرجة انه يصبح ترند في بلدنا ياعالم ياناس هذا النكرة مايستحق منا أن نعطيه اكبر من حجمة لماذا لايتم تجاهل هذا السفيه الأجرب ينبح كمايشاء لماذا كل هذا اللغط والاهتمام بتصاريح الإمعة قرداحي #جورج_قرداحي — على البال (@alaalbal9) June 10, 2022

لاحول وقوة الا بالله !

أقسم بالله شي مزعج وينرفز 😕



معقولة كل المساعدات اللي قدمتها دول الخليج إلى لبنان نساها هذا الشخص المدعو #جورج_قرداحي ❗️

صدق من قال إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمرد 😶



pic.twitter.com/a3DrzcgzSC — م.عبدالله الجاسر  (@abdull_aljasser) June 9, 2022

المصدر: RT