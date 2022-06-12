النرويج تقرر وسم المنتجات الإسرائيلية القادمة من المستوطنات والأخيرة تندد

قررت النرويج اتباع الاتحاد الأوروبي في تبني خطة وضع علامات لتحديد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل، فيما نددت تل أبيب بالقرار.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن موقف النرويج الجديد "سيؤثر سلبا على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج، فضلا عن أهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأشارت إلى دور النرويج طويل الأمد كوسيط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأعلنت الحكومة النرويجية سياستها الجديدة في بيان صدر يوم الجمعة ، قائلة إنه لا يجب تصنيف المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة على أنها إسرائيلية.

وقالت أوسلو إن الإجراء يتعلق بشكل أساسي بواردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضروات ، وسينطبق على المنتجات القادمة من الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية ومناطق مرتفعات الجولان المحتلة.

وأكدت وزيرة الخارجية أنيكين هويتفيلدت في مقابلة مع وكالة الأنباء النرويجية NTB أن هذا لا بعتبر مقاطعة لإسرائيل.

واضافت أن "النرويج تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل، ويجب أن تستمر".

المصدر: "أ ف ب"