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الحرس الثوري الإيراني يدعو دول الخليج إلى عدم إقامة علاقات مع إسرائيل منعا لـ"الإخلال بأمن المنطقة"

أخبار العالم العربي

الحرس الثوري الإيراني يدعو دول الخليج إلى عدم إقامة علاقات مع إسرائيل منعا لـ
AFP
البحرية الإيرانية
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حذر قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني العميد رضا تنكسيري من أن كل من يسمح بـ"موطىء قدم" لإسرائيل فإنه يعرض أمن بلاده للخطر وثير الفوضى والفلتان الأمني في المنطقة أيضا.

وخلال تفقده القواعد الهندسية والدفاع المدني ومستوى الجهوزية القتالية لدى سلاح البحرية التابع للحرس الثوري في جزيرة طنب الكبرى، قال العميد تنكسيري: "كل من يسمح بموطئ قدم في المنطقة للكيان الصهيوني البغيض وقاتل الأطفال والعدو الرئيسي للدول الإقليمية فإنه سيعرض أمن بلاده للخطر ويثير الفوضى والفلتان الأمني في المنطقة أيضا".

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وتوجه بالنصيحة إلى "الدول الصديقة والشقيقة في منطقة الخليج"، بألا تقيم علاقات مع إسرائيل لأن ذلك "سيخل بأمن المنطقة".

 

المصدر: "إرنا" 

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