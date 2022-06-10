ليبيا.. اشتباكات ورماية عشوائية بالأسلحة النارية قرب جزيرة سوق الثلاثاء بطرابلس (فيديو)

أفادت وسائل إعلام ليبية فجر يوم السبت بأن اشتباكات ورماية عشوائية بالأسلحة النارية قرب جزيرة سوق الثلاثاء بطرابلس، تسبب ذعرا للأطفال والنساء المتواجدين بالحديقة.

وقال موقع قناة "الجماهيرية" الليبي إن الاشتباكات دارت بين مجموعة تابعة لـ"غنيوة" الككلي آمر جهاز دعم الاستقرار، ومجموعة من الزنتان.

وذكرت القناة الليبية أن سيارات قوة الردع وصلت إلى موقع الاشتباكات.

من جهته أكد موقع "بوابة الوسط" الليبي نقلا عن شهود عيان وقوع تبادل لإطلاق النار بين مجموعات مسلحة قرب جزيرة سوق الثلاثاء.

وقال الشهود، إن المواجهات وقعت بين عناصر تابعة لكتيبة "النواصي"، وأخرى تتبع عبد الغني الككلي المعروف بـ"غنيوة".

وذكر مراسل RT أن قوات تابعة للواء 444 قتال تحركت نحو العاصمة الليبية طرابلس لفض اشتباكات بين مجموعات مسلحة.

وتداولت صفحات ليبية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت أصوات الرماية بالأسلحة الآلية.

ولم تعرف بعد أسباب هذه الاشتباكات، لكن من المرجح أن لها علاقة بالنزاع الحاصل بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، وجاءت كنتيجة لتداعيات محاولة باشاغا الدخول إلى العاصمة طرابلس قبل 3 أسابيع بدعم من ميليشيا "النواصي"، والتي أدت إلى تفجرّ قتال بين مليشيات العاصمة طرابلس.

ويعكس هذا التوتر الأمني المستمر بطرابلس، حجم المعضلة التي تعانيها ليبيا، في ظل تنافس حكومتين على السلطة.

ومنذ أشهر، تعيش ليبيا توترا سياسيا متصاعدا نتيجة رفض رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، إلى الحكومة الجديدة التي كلف البرلمان فتحي باشاغا بقيادتها، والتي بدأت منذ أسابيع في أداء مهامها من مدينة سرت وسط ليبيا.

المصدر: وسائل إعلام ليبية