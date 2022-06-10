شاهد.. أول ظهور عام لوزيرة الصحة المصرية والمتحدث باسمها خلال زواجه بعد قضية فساد طليقها

ظهرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد خلال حفل زفاف المتحدث السابق باسمها خالد مجاهد، وزواجه من نجلة رجل الأعمال مصطفى عبد السلام.

إقرأ المزيد

وكان من أبرز الحضور الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، والوزيرة هالة زايد، والسفيرة ميرفت التلاوي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، والفنانة إلهام شاهين، ووزير المالية محمد معيط، وأحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ونعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بجانب عدد من المحافظين والمسؤولين.

وتقدمت وزيرة الصحة في أكتوبر الماضي بطلب إجازة مفتوحة، بعد إصابتها بوعكة صحية وارتفاع ضغط الدم لديها، وتم تكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بالقيام بأعمال وزارة الصحة بجانب مسؤوليته في وزارته.

وجاءت الإجازة بعد الكشف عن قضية رشوة في الوزارة، اتهم فيها الزوج السابق للوزيرة و4 من العاملين في الوزارة. وكشفت تحقيقات القضية أن المتهمين، ومن بينهم طليق الوزيرة، توسطوا لإعادة فتح مستشفيين خاصين مقابل رشوة.

وبرأت التحقيقات الدكتورة هالة زايد، وأكدت وجود 4 متهمين فقط، بينهم طليقها السابق الذي استغل اسمها للحصول على الرشوة.

ووفقا للتحقيقات، فإن أحد المتهمين طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين لمنع تنفيذ قرار إغلاقه.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن "المتهمين سيطرت عليهم شهوة المال فطلبوا وأخذوا رشوة" من ملاك مستشفى دار الصحة، مضيفاً أن زوج وزيرة الصحة طلب الرشوة مستغلاً نجله في الواقعة رغم عدم علم الأخير بها.

المصدر: مصر تايمز