الخارجية الأمريكية تؤكد تلقيها تقارير مسبقة عن هجوم محتمل بطائرة مسيرة في أربيل

أكدت الخارجية الأمريكية في وقت متأخر من يوم الأربعاء تلقيها تقارير مسبقة عن هجوم محتمل بطائرة مسيرة في أربيل عاصمة كردستان العراق.

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وفي وقت سابق أفاد مراسل RT في العراق بأنه وحسب المعلومات الأولية فإن مبنى القنصلية الأمريكية كان الهدف من هذا الاستهداف الذي طال أحد الطرق الرئيسية في إربيل.

وقال المراسل إن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة مفخخة وألحق أضرارا بسيارات مدنيين على طريق مصيف صلاح الدين في أربيل.

من جهته، قال جهاز مكافحة الإرهاب في حكومة إقليم كردستان العراق إن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة أربيل ومصيف صلاح الدين "بيرمام".

وذكر الجهاز أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح، بالإضافة إلى تدمير عدد من السيارات المدنية وأحد المطاعم.

ووثقت مقاطع فيديو حصلت عليها RTالاضرار التي لحقت بعدد من السيارات جراء الهجوم.

المصدر: RT