مراسلنا: وقوع إصابات في هجوم نفذ بطائرة مسيرة مفخخة استهدف طريقا رئيسيا في أربيل (فيديو)

قال مراسل RT في العراق، مساء يوم الأربعاء، إن دوي انفجارات سمع في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

ووفقا لمصادر محلية تحدثت لـRT، فإن هجوما يعتقد أنه بطائرة مسيرة ألحق أضرارا بسيارات مدنيين على طريق مصيف صلاح الدين في أربيل.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه RT تعرض سيارات مدنيين للهجوم، فيما أشار المراسل إلى وجود أنباء عن إصابات في الهجوم.

ولا توجد معلومات حتى الآن عن طبيعة الهجوم ومن كان يستهدف.

من جهته، قال جهاز مكافحة الإرهاب في حكومة إقليم كردستان العراق إن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة أربيل ومصيف صلاح الدين "بيرمام".

وذكر الجهاز أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح، بالإضافة إلى تدمير عدد من السيارات المدنية وأحد المطاعم.

المصدر: RT