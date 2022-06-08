مصر.. بلاغ للنائب العام ضد إدارة صيدليات19011 بعد إعلان إفلاسها

تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام المصري، ضد أعضاء مجلس إدارة ومديري شركة "ألفا" لإدارة الصيدليات المالكة لسلسلة 19011، والتي بلغت ديونها ثلاثة مليارات جنيه.

وجاء في البلاغ أن شركة ألفا لإدارة الصيدليات والمشهورة 19011 امتلكت استئجار الصيدليات مع حقيقة أن الامتلاك وهمي لكونه عن طريق عقود إيجار من الباطن باطلة لمخالفتها النظام العام وقواعد وزارة الصحة، وأدارت أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، واستخدمت ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها، ما تسبب في انهيارها التام وإعلان إفلاسها بعد سنتين من المماطلة والتلاعب والتأخير والتدليس، رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته أكثر من صيدلية واحدة.

ووفق البلاغ، فإن المشكو في حقهم قاموا بعمليات الخداع بتأجير صيدليات من الباطن وافتتاح فروع وهمية لتأخير إشهار إفلاسهم، وقيامهم بخداع بعض ملاك الصيدليات بعرض أثمان تأجيريه عالية على خلاف المنطق الاقتصادي بهدف اضافتها للسجلات التجارية والحصول عن طريقها على قروض تبدأ من 5 ملايين وتصل الى عشرات الملايين عن الفرع الواحد.

وطالب البلاغ بتحريك الدعوى الجنائية حيال المشكو في حقهم عن جنايات التفالس بالتدليس، وانتهاك قواعد قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والتربح بطرق غير مشروعة، والحصول على قروض مليارية بضمانات وهمية، والبذخ في شراء السيارات الفارهة والقصور من قبل ملاك السلسلة الثلاث.

المصدر: "القاهرة 24"