البيت الأبيض يعود لتحديد مكانة السعودية والموقف من قادتها

يعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية "شريكا مهما في مجموعة من الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية"، هذا ما أفاد به البيت الأبيض، في ضوء زيارة بايدن المرتقبة إلى الرياض.

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وفي معرض ردها على سؤال عما إذا كان بايدن لا يزال يتمسك بموقفه بضرورة جعل السعودية "منبوذة"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الرئيس يعتبر "المملكة شريكا مهما في مجموعة من الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن، واحتواء إيران ومكافحة الإرهاب"، مشيرة في مستهل إجابتها إلى أن المملكة العربية السعودية كانت "شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة منذ 8 عقود، وقد التقى كل رئيس منذ روزفلت بقادة سعوديين".

وتابعت بيير سرد أوجه التعاون مع الرياض، قائلة إن "الطيارين السعوديين حلقوا مع طيارينا في الحرب ضد تنظيم (داعش)، ودورياتها البحرية مع قواتنا في البحر الأحمر والخليج، والعسكريون الأمريكيون متمركزون في السعودية".

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض من جانب آخر إلى أن "الرئيس سيلتقي مع أي زعيم إذا كان ذلك يخدم مصالح الشعب الأمريكي، هذا ما يضعه أولا، ويعتقد أن التعامل مع القادة السعوديين يفي بهذا، كما فعل كل رئيس قبله".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قال في تصريحات سابقة، إن السعودية يجب جعلها "منبوذة" بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وكان البيت الأبيض قد أكد يوم الاثنين أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية، التي ستجرى الشهر المقبل، "قيد الإعداد"، كما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض في نفس اليوم أن زيارة بايدن المرتقبة لمنطقة الشرق الأوسط ستؤدي إلى تحقيق نتائج، مشيرة إلى أن "هذه الرحلة إلى إسرائيل والسعودية، عندما تتم، ستكون في سياق الإنجازات المهمة للشعب الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط".

المصدر: CNN