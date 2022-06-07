إسبانيا تؤكد أن العلاقات مع المغرب "موثوقة"

أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، أن علاقات بلاده مع المغرب "موثوقة وأخوية للغاية"، مشددا على أنه سيتم الحفاظ على هذه العلاقات مستقبلا.

وقال غراندي مارلاسكا، في تصريح إن "علاقاتنا بالمغرب تتميز بالوفاء، موثوقة وأخوية للغاية"، مشددا على أن "العلاقات بين البلدين تم الحفاظ عليها، وسيتم الحفاظ عليها مستقبلا، وأن المغرب شريك إستراتيجي ووفي تماما".

وأكد غراندي مارلاسكا أن بلاده ستواصل تعميق علاقاتها مع المغرب وفق مقاربة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في أبريل الماضي إلى المغرب، بدعوة من الملك محمد السادس، مبينا أن "رغبتنا تتمثل في تعميق علاقاتنا المهمة، القائمة على الثقة المتبادلة والمتجهة نحو القرن الـ21".

المصدر: "هسبريس"