دورية للجيش الإسرائيلي تهدد بإطلاق النار على مزارعين لبنانيين

أفاد موقع "النشرة" اللبناني بأن دورية للجيش الإسرائيلي، رفعت سلاحها بوجه مزارعين لبنانيين كانوا يعملون في أرضهم في سهل ​مرجعيون، مهددة بإطلاق النار عليهم حال عدم مغادرتهم.

وقال الموقع: "أقدمت دورية للجيش الإسرائيلي على مضايقة المزارعين اللبنانيين الذين يعملون في أرضهم في سهل ​مرجعيون​، المحاذية للسياج التقني المحيط ب​مستعمرة المطلة​، حيث ترجل أحد الجنود الإسرائيليين من الجيب العسكري، وقام برفع سلاحه بوجه المزارعين، طالبا منهم المغادرة المكان؛ مهددا إياهم بإطلاق النار في حال عدم الاستجابة".

وحسب الموقع، "قامت قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين، بتمشيط الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي ما بين مستعمرة المطلة وسهل مرجعيون، وكان عناصر الدورية يتوقفون بمحاذاة السياج الحدودي لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة عليه، وتزامن ذلك مع تسجيل دوريات إسرائيلية مماثلة على الطرقات الزراعية في البساتين المحيطة بالمطلة وصولا حتى موقع تلة الرياق".

المصدر: "النشرة"