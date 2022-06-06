بينهم معاون "الأمير العسكري".. الإطاحة بـ6 إرهابيين بارزين في عدة محافظات عراقية

أعلن اللواء قوات خاصة يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق الاثنين، الإطاحة بـ6 إرهابيين بارزين في عدة محافظات.

وقال رسول إنه "وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعد الزيارات والتفاهمات المتبادلة بين جهاز مكافحة الإرهاب وأجهزة أمن إقليم كردستان العراق، وصل التنسيق المشترك بين الطرفين لأعلى مستوياته الممكنة.. فمن خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة والجهد المشترك، تم القبض على قيادات تنتمي لعصابات داعش".

وأضاف: "الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم هم كل من:

1- الإرهابي المكنى (أبو محمد)، ويعمل كإداري مسؤول عن ملف القتلى والملقى القبض عليهم في قاطع دجلة حيث ألقي القبض عليه في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

2- الإرهـابي (م.ع)، وهو على رأس الأسماء المطلوبة للأجهزة الأمنية العراقية، ويشغل منصب هام جدا في عصابات داعش المهزومة حيث نفذت عملية القبض عليه بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في محافظة أربيل.

3- معاون الأمير العسكري لقاطع الفلاحات في الفلوجة الإرهـابي المكنى (أبو آية)، ونفذت العملية أيضا بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في أربيل.

4- مسؤول أوكار ما يعرف بقاطع (زوبع - ولاية الجنوب)، الإرهابي المكنى (أبو أمجد)، والذي ألقي القبض عليه بالتنسيق مع جهاز أسايش محافظة السليمانية.

5- الإرهابي (أبو فهد)، وهو عنصر أشترك بتنفيذ الهجمات على الأجهزة الأمنية والمواطنين في شمال محافظة بابل، وألقي القبض عليه بالتعاون مع أسايش السليمانية.

6- الإرهابي (ر.ر)، والذي كان يعمل في معسكرات ما تعرف بـ(ولاية الفلوجة)".

وتابع، أن "النجاحات والعمليات المشتركة المتحققة والثقة المتبادلة بين أجهزتنا الأمنية أتت من عمل إداري حثيث استند على دعم القائد العام للقوات المسلحة للجهود المبذولة في مكافحة فلول الإرهاب في ربوع وطننا العزيز".

المصدر: "السومرية"