العراق.. اعتقال 14 "داعشيا" في بغداد بينهم قياديون

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية عن اعتقال 14 إرهابيا من تنظيم "داعش" في بغداد، بينهم قياديون بارزون في التنظيم.

وقالت الوكالة في بيان لها إنه "ضمن سلسلة الإنجازات التي تحققها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية على صعيد محاربة الإرهاب وملاحقة فلول عصابات "داعش"، نفذ أبطال الوكالة عمليات نوعية منفصلة استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة في العاصمة بغداد أسفرت عن إلقاء القبض على 14 إرهابيا بينهم قيادات بارزة".

وأضافت أن "أبطال وكالة الاستخبارات شرعوا بتنفيذ عمليات استباقية استخدمت فيها الطرق الفنية لتعقب الأهداف المطلوبة والكمائن لحين القبض عليهم بعمليات منفصلة في مناطق سيطرة التاجي، سيطرة الشعب، سيطرة هور رجب، كصيبة في قضاء المدائن، العريفية بجسر ديالى، أبو غريب، الغزالية، الدورة وسيطرة بغداد واسط".

ولفتت إلى أن الجهود "أثمرت عن تحقيق نجاحات كبيرة حيث كان من بين الأهداف المطلوبة قيادات بارزة هم: أبو سفانة وأبو عمر وأبو مصعب (عضو هيئه التجهيز العام) بعد استدراجهم ونصب كمائن لهم".

المصدر: "السومرية"