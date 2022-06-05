الموت يغيّب الزوجة الأولى للرئيس السوداني السابق عمر البشير

غيب الموت مساء الأحد زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير الأولى فاطمة خالد، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

وحسب صحيفة "الراكوبة" السودانية، فإن الجثمان سيوراى الثرى بمسقط رأسها في حوش بانقا بمدينة شندي شمال السودان.

وعرفت الراحلة، وهي الزوجة الأولى للبشير، وابنة عمه، ببعدها عن الأضواء خلال فترة حكم البشير (1989 _ 2019).

وتقلدت فاطمة خالد الرئاسة الفخرية لاتحاد المرأة السودانية، وقدمت عبر منظمات طوعية المساعدات للمحتاجين حتى لقبت بـ"أم الفقراء".

المصدر: "الراكوبة"