الأردن.. حريق كبير في منطقة الحمر غرب العاصمة عمان (صور + فيديو)
اندلع عصر يوم الأحد حريق في منطقة الحمر غرب العاصمة عمان حسب ما أفادت صحيفة "الغد" الأردنية.
وأضافت الصحيفة أن كوادر الدفاع المدني تواجدت في المكان، لافتة إلى أنها ما زالت تعمل على إخماد والسيطرة على الحريق.
وأشارت إلى أنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات، فيما تضرر عدد من المنازل.
وامتد الحريق إلى تقطع طريق ماحص والفحيص في الوقت الذي تواصل فيه عشرات الصهاريج جلب المياه رفقة طائرة مروحية تشارك في إخماد السنة اللهب.
وتداول ناشطون ووسائل إعلام أردنية، مقاطع فيديو لاندفاع مجموعة من الخيول في الطريق العام بسبب الحريق.
#فيديو| الخيول إلى الشوارع هربا من حريق الحمر الضخمhttps://t.co/rCvAvdEnTd#الغدpic.twitter.com/BAeR9yMqQi— جريدة الغد (@AlghadNews) June 5, 2022
كما أظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها مواطنون أعمدة الدخان تتصاعد في السماء بالقرب من دوار الكمالية في العاصمة عمان.
جانب من الجهود التي بذلها رجال الدفاع المدني ومواطنون في إخماد حريق الحمر الضخمhttps://t.co/rCvAvdEnTd— جريدة الغد (@AlghadNews) June 5, 2022
تصوير ساهر قدارة pic.twitter.com/gpkYJRZuW7
#عاجل— جريدة الغد (@AlghadNews) June 5, 2022
بالفيديو والصور.. حريق في منطقة الحمر غرب عمان
تصوير ساهر قدارة https://t.co/LqrQJqon0c#الغد#الأردنpic.twitter.com/3WBPf3OwsJ
المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية