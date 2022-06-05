 
مباشر

الأردن.. حريق كبير في منطقة الحمر غرب العاصمة عمان (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

الأردن.. حريق كبير في منطقة الحمر غرب العاصمة عمان (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
العاصمة الأردنية عمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t68x

اندلع عصر يوم الأحد حريق في منطقة الحمر غرب العاصمة عمان حسب ما أفادت صحيفة "الغد" الأردنية.

وأضافت الصحيفة أن كوادر الدفاع المدني تواجدت في المكان، لافتة إلى أنها ما زالت تعمل على إخماد والسيطرة على الحريق.

وأشارت إلى أنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات، فيما تضرر عدد من المنازل.

وامتد الحريق إلى تقطع طريق ماحص والفحيص في الوقت الذي تواصل فيه عشرات الصهاريج جلب المياه رفقة طائرة مروحية تشارك في إخماد السنة اللهب.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام أردنية، مقاطع فيديو لاندفاع مجموعة من الخيول في الطريق العام بسبب الحريق.

كما أظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها مواطنون أعمدة الدخان تتصاعد في السماء بالقرب من دوار الكمالية في العاصمة عمان.

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا