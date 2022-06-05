بغداد تدعو "مجموعة الاتصال العربية" لخلق مسار حواري لاحتواء تداعيات الحرب الأوكرانية

دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، دول "مجموعة الاتصال العربية" إلى خلق مسار حواري في ظل الحرب الأوكرانية لاحتواء التداعيات المتزايدة للصراع، وعلى كافة الأصعدة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي: "جاء ذلك خلال مشاركة حسين اليوم في اجتماع مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا، الذي دعا إليه في وقت سابق، إذ عقد عبر الفيديو كونفرنس، وذلك بمشاركة الأمين العام للجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الجزائر الديمقراطية".

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وأضافت: "في مستهل اللقاء قدم الوزير الشكر للأمانة العامة للجامعة العربية ولأمينها العام على الاستجابة لطلب العراق لعقد هذا الاجتماع".

وقال وزير الخارجية العراقي، إن "تشكيل مجموعة الاتصال كان على أساس إدراك مخاطر وانعكاسات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على مجمل الوضع العالمي، سيما في مجالات الطاقة والأمن الغذائي".

وأضاف حسين أن "حالة الحرب أصبحت أكثر تأثيرا وتعقيدا على المنطقة، بالنظر للمخاطر المتزايدة في العديد من البلدان جراء ارتفاع أسعار الطاقة والعجز في العديد من الحبوب والمؤن وأثر ذلك في مختلف المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

المصدر: RT