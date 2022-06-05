لعمامرة يشارك في اجتماع مجموعة الاتصال العربية حول الأزمة الأوكرانية

شارك وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يوم الأحد عبر تقنية التواصل المرئي اجتماع مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري، حول الأزمة في أوكرانيا.

وورد في بيان الخارجية الجزائرية: "إلى جانب السيد لعمامرة، شارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة (مصر،الأردن، السودان، الإمارات العربية المتحدة، العراق والمملكة العربية السعودية)، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط".

وتركز جدول أعمال هذا الاجتماع، حسب البيان "حول بحث تطورات الأزمة في أوكرانيا ودراسة سبل مواصلة المجموعة لدورها للمساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تمكين طرفي النزاع من التوصل إلى حل سلمي، مع العمل بالتوازي على التخفيف من حدة انعكاسات الأزمة وتداعياتها على الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقوي".

وأكد البيان أن "هذه الخطوة تأتي امتدادا للزيارة التي "قامت بها المجموعة بداية شهر أبريل إلى موسكو ووارسو والاتصالات التي أجرتها مع وزيري خارجية كل من روسيا وأوكرانيا".

يذكر أنه تم إنشاء مجموعة الاتصال العربية بموجب قرار من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية شهر مارس الماضي لمتابعة و إجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية، وذلك بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي لها.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية