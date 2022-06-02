الكويت تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بعد منشورات حول "مجتمع الميم"

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية في وقت متأخر من الخميس استدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالإنابة جيم هولتسنايدر، على خلفية منشورات حول المثلية.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان أن مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين بالوزارة، عبداللطيف الأحمد، سلم هوليستايدر مذكرة "تؤكد رفض دولة الكويت لما تم نشرة".

وأكدت الخارجية الكويتية على ضرورة احترام القوانين والنظم السارية والالتزام بعدم نشر مثل تلك التغريدات، التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

على خلفية نشر حساباتها إشارات وتغريدات تدعم المثلية/الخارجية الكويتية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالإنابة وتسلمه مذكرة تؤكد رفض الكويت لما تم نشره وتشدد على ضرورة احترام القوانين والنظم السارية والالتزام بعدم نشر مثل تلك التغريداتhttps://t.co/KNNXOsVOUu#كونا#الكويتpic.twitter.com/SdaRDfMxs6 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 2, 2022

وفي وقت سابق، نشرت السفارة الأمريكية تغريدات تحمل مقتطفا من أقوال الرئيس جو بايدن، مرفقا بعلم المثلية، وعلقت عليها بالقول: "دفاعا عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: يستحق كل الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون".

وأثارت التهنئة التي نشرتها السفارة الأمريكية غضبا واسعا في الكويت، وطالب نواب مجلس الأمة باعتذار السفارة.

المصدر: "كونا"