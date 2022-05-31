الكويت.. مداهمة مصنع للخمور وضبط باص محمل بالكحول

داهمت أجهزة الأمن العام في الكويت، معملا لتصنيع الخمور المحلية، عُثر بداخله على كميات كبيرة من الخمور الجاهزة للتعبئة، إلى جانب مواد أولية وأدوات تدخل في صناعة الخمور.

وقال مصدر أمني إن المداهمة جاءت عقب معلومة وردت إلى قائد المنطقة وأبلغ بها مدير الأمن اللواء عبدالله العلي، والذي وجه بمداهمة الوكر وقد ضُبط بداخله آسيوي يدير المصنع.

من جهة أخرى، تم إيقاف حافلة يقودها وافد هندي بعد الاشتباه به وقد عثر بداخل الحافلة على نحو 400 زجاجة كان بصدد بيعها.

ورجح المصدر إبعاد الوافدين المتورطين وإتلاف المضبوطات والتحقيق مع حارس البناية التي كان بداخلها المصنع لتحديد مشاركته.

المصدر: "الأنباء"