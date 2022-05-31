وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى العاصمة السعودية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى المملكة العربية السعودية قادما من البحرين.

وقال موفدنا حسن نصر إن وزير الخارجية الروسي سيلتقي اليوم بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، وسيجري مباحثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في مقر الخارجية السعودية، حول آفاق التعاون بين البلدين واستقرار أسواق الطاقة والأمن الغذائي والأزمة الأوكرانية.

كما من المقرر أن يحضر لافروف، غدا الأربعاء، الاجتماع الوزاري المشترك لمجلس التعاون الخليجي، فضلا عن اجتماعات ثنائية مع وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح.

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وكان لافروف أنهى اليوم زيارة إلى مملكة البحرين حيث استقبله الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وولي عهده سلمان بن حمد، كما اجتمع مع نظيره عبد اللطيف الزياني، حيث بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن مباحثاته مع الجانب البحريني تطرقت إلى النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وضرورة تسويته.

وأضاف: "يجب دعم إعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده تبذل قصارى جهدها لمساندة الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.

كما تطرق لافروف إلى الأزمة السورية وضرورة حلها سياسيا وبالاستناد إلى قرار الأمم المتحدة 2254.

كما شدد على ضرور استئناف مشاركة سوريا في جامعة الدول العربية لما يسهم في إيجاد حل أكثر فعالية للأزمة.

وفيما يخص الاتفاق النووي الإيراني، لفت لافروف إلى محاولات واشنطن التفاوض على شروط إضافية كجزء من العملية التفاوضية لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بشأن البرنامج النووي الإيراني والتي تمثل (شروط واشنطن) عقبة.

المصدر: RT