صحيفة: وفد أمريكي يسأل عن أسباب تعطيل تحقيقات مرفأ بيروت

زار وفد من السفارة الأمريكية في لبنان، أواخر الأسبوع، قصر العدل في بيروت، للاطلاع على أسباب تجميد التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت.

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وكشف مصدر قضائي مطلع لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "وفدا من السفارة الأمريكية زار أواخر الأسبوع قصر العدل في بيروت، واجتمع بالمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، واطلع منه على أسباب تجميد التحقيق بهذه القضية".

وأشار المصدر إلى أن "الاهتمام الأمريكي سببه أن محمد العوف (رئيس أمن المرفأ الموقوف بالقضية منذ 6 أغسطس 2020) يحمل الجنسية الأمريكية"، لافتا إلى أن القاضي قبلان "شرح للوفد الأمريكي العوائق القانونية التي تحول دون استئناف التحقيق، وتتمثل بدعوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد، المكلف بالنظر في دعوى رد القاضي البيطار".

وأضاف: "شرح قبلان أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير مكتملة، وأنها تنتظر توقيع وزير المال مرسوم تعيين الرؤساء الأصيلين لمحاكم التمييز، العالق على حبال التجاذبات السياسية".

المصدر: "الشرق الأوسط"