"قوات سوريا الديمقراطية" تتهم تركيا بنشر أنباء مضللة

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، تركيا بنشر أنباء مضللة تستهدف "الرأي العالم" بخصوص عملية عسكرية مرتقبة في شمال شرق سوريا.

وقال المركز الإعلامي التابع لقوات سوريا الديمقراطية في بيان: "كل الأخبار التي تروجها وسائل إعلام تابعة للاحتلال التركي ومرتزقته بخصوص الغزو التركي الأسوَد المحتمل لمناطق شمال وشرق سوريا تندرج في إطار محاولات الخداع العسكري والسياسي التي يسيرها الاحتلال منذ أسابيع، والهجمات الوحشية الأخيرة على مناطق زركان، تل تمر وقرى مناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي وكذلك تمركز المزيد من عناصر هيئة تحرير الشام في مناطق بجنوب عفرين المحتلة لاستخدامهم في غزو محتمل ليست سوى قرائن قليلة لأساليب التضليل التركية".

إقرأ المزيد

وختم البيان بأن تلك المحاولات "الفاشلة تأتي بعد تسريب المزيد من المعلومات بخصوص خطة الغزو التركية، وعلى أساسها تقوم قواتنا باتخاذ التدابير اللازمة".



المصدر: RT