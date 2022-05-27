سوريا.. قصف تركي على ريف الحسكة

جددت القوات التركية قصف ناحية أبو راسين بريف الحسكة شمال سوريا بقذائف المدفعية ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات والبنى التحتية.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر أهلية أن "عددا من قذائف المدفعية الثقيلة أطلقتها قوات الاحتلال التركي باتجاه بلدة أبو راسين وعدد من القرى المحيطة بها أدى إلى أضرار في برج اتصالات في مركز اتصالات البلدة وأضرار في ممتلكات الأهالي والبنى التحتية".

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وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال ومجموعات إرهابية اعتدت أمس الأول بالمدفعية الثقيلة على منازل المواطنين وممتلكاتهم في محيط قريتي دادا عبدال والنويحات شمال بلدة أبو راسين بالحسكة".

المصدر: "سانا"