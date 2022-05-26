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"القومي التركي" يصدر بيانا بشأن "العمليات الجارية والتي سنُتفذ" على الحدود مع سوريا

أخبار العالم العربي

AP Lefteris Pitarakis
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أصدر مجلس الأمن القومي التركي بيانا حول العمليات العسكرية "الجارية والتي ستُنفذ" على الحدود الجنوبية، وذلك وسط تصعيد تزايدت حدته مؤخرا بالإعلان عن إنشاء "منطقة آمنة" في سوريا.

وقال المجلس في البيان إن "العمليات العسكرية الجارية وتلك التي ستُنفذ على حدودنا الجنوبية (الحدود مع سوريا) ضرورة لأمننا القومي ولا تستهدف دول الجوار.

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وأضاف المجلس أن أنقرة "التزمت دائما بروح وقانون التحالفات الدولية، وتنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها".

وقال المجلس في البيان الذي نقلته وكالة "الأناضول": "وجهنا دعوة للدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم الإرهاب للتخلي عن موقفها والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية".

 

المصدر: وكالة "الأناضول"

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