بينيت يؤكد أن "مسيرة الأعلام" ستقام وفق المسار الذي تم تحديده

تابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم، تقييم الأوضاع الأمنية عشية حلول "يوم أورشليم وإقامة مسيرة الأعلام".

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وقال حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر "تويتر": "أجرى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم مكالمة هاتفية لتقييم الأوضاع عشية حلول يوم أورشليم وإقامة مسيرة الأعلام في يوم الأحد، شملت كلا من وزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة وقائد محافظة أورشليم في شرطة إسرائيل والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء".

أجرى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم مكالمة هاتفية لتقييم الأوضاع عشية حلول يوم أورشليم وإقامة مسيرة الأعلام في يوم الأحد. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) May 27, 2022

وتم اطلاع رئيس الوزراء بشكل كامل على الاستعدادات التي تقوم بها الشرطة تمهيدا لهذه الفعاليات، حيث تم التشديد على الجهود الاستخبارية التي تبذل وعلى تعزيز قوام القوات المنتشرة ميدانيا، بغية السماح بإحياء يوم أورشليم وإقامة بمسيرة الأعلام بشكل منتظم وآمن.

وأكد بينيت أن "مسيرة الأعلام ستقام كما أقيمت سابقا ووفق المسار التي تم تحديده، مثلما تمت إقامتها منذ عشرات السنين".

المصدر: RT