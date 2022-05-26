مصر.. حمدين صباحي يعلق على مبادرة أطلقها السيسي

أشاد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية، حمدين صباحي، بالدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة حوار وطني مع كافة القوى في مصر.

وقال صباحي في لقاء تلفزيوني إنه قبل الدعوة للمشاركة في "الحوار الوطني"، وتوجه في الوقت ذاته بالشكر للسيسي "على حسن ظنه".

وأضاف: "أعتقد أن بلدنا محتاجة إننا نختلف في الرأي، دون الاختلاف في محبة بلدنا، مؤمن بأن العدل والمحبة من أهم الأمور التي تحتاجها بلدنا".

وتابع: "الاختيار الصحيح أن نتحاور، لا أن نكون في قطيعة، أنا لم أكن في تاريخي في قطيعة مع أحد إلا مع الكيان الصهيوني، وبلدنا محتاجة أن تخرج خروجا آمنا من ظرف صعب تمر به، لذلك من الصحيح مشاركة الجميع في هذا الحوار، لكي ننظر إلى الأمام".

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وفي أبريل الماضي، دعا الرئيس المصري، خلال "حفل إفطار الأسرة المصرية" إلى إطلاق "حوار سياسي" مع كافة القوى في بلاده بدون استثناء ولا تمييز، وتلقت الدعوة إشادة واعة من مختلف القوى في مصر.

المصدر: "القاهرة 24"