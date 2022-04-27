مصر.. مصافحة السيسي وصباحي تثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل (فيديو + صورة)

أثارت المصافحة والحديث الذي دار بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية حمدين صباحي في إفطار "الأسرة المصرية" تفاعلا واسعا.

وأثار مقطع فيديو المصافحة بين السيسي وصباحي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلكبعد تلبية الثاني وعدد من رموز المعارضة المصرية لدعوة الرئيس المصري لحضور "إفطار الأسرة المصرية".

ورحب السيسي بحمدين صباحي خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلا في ختام كلمته: "أنا شايف الأستاذ حمدين صباحي موجود، أهلا وسهلا، نورتنا".

وحرص الرئيس على مصافحة صباحي عقب انتهاء الكلمة، والحديث معه.

وكشف حمدين صباحي السياسي ومؤسس التيار الشعبي تفاصيل حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء.

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وقال صباحي في تصريحات لـ"مصراوي": "كلمت الرئيس عن سجناء الرأي وكانت استجابته كريمة، وسنشهد نتائجها قريبا".

وأضاف: "الرئيس مشكورا وعد بحل هذه الأزمة، بعدما أشرنا لأهمية الإفراج عن سجناء الرأي".

وفي وقت سابق قال صباحي: "أثمن الدعوة والإفراج عن كل سجين رأي، أمر ضروري لإحداث نقلة نوعية والخروج بحلول لأزمات الوطن".

وأضاف صباحي: "نرى أن الدعوة للحوار تتطلب الإفراج عن سجناء الرأي حتى يكون الحوار السياسي له جدوى وكي نثق في جدواه".

وتابع: "نحن معارضة تحب هذا الوطن وتحرص على مصالحه ونريد مشاركة للخروج بأفضل الحلول للقضايا الوطنية الملحة".

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية