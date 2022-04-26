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السيسي يرحب بحمدين صباحي وخالد داوود وخالد يوسف في حفل الأسرة المصرية

أخبار العالم العربي

السيسي يرحب بحمدين صباحي وخالد داوود وخالد يوسف في حفل الأسرة المصرية
RT / Twitter
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالسياسي حمدين صباحي والصحفي خالد داوود والمخرج خالد يوسف، خلال مشاركتهم مساء الثلاثاء فى حفل إفطار الأسرة المصرية.

ودار حديث ودي بين الرئيس السيسي وحمدين صباحي بعد أن صافحه ثم صافح خالد داود وخالد يوسف.

وأكد السيسي أن مصر الجديدة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تسعى للبناء والتنمية.

وصرح الرئيس المصري بأن الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. 

وقال: "عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى".

وشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصري فضلا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما شهد الحفل الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما دعا إلى حوار سياسي شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة في مصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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