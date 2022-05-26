أميرة سعودية تعلق على أنباء نية السماح ببيع الخمور في مدينة المستقبل "نيوم"

شددت مساعدة وزير السياحة السعودية، الأميرة هيفاء بنت محمد، على أن المملكة لن تغير القوانين التي تحظر الكحول على أراضيها.

وجاء تعليق الأميرة هيفاء بنت محمد ضمن مشاركة وفد السعودية في الجلسة الحوارية بمنتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا بعنوان "المملكة نظرة مستقبلية"، ردا على سؤال لأحد الإعلاميين تطرق إلى ما تداولته تقارير صحفية حول إمكانية أن تتم إعادة النظر بمسألة الكحول في مدينة المستقبل "نيوم"، مستفسرا عن مدى صحة هذه المعلومة.

وردا على السؤال، أكدت الأميرة هيفاء أن السعوديين تميزوا بالشفافية، وأن "المملكة ستستمر في تطبيق القوانين الحالية التي تعد جيدة، وهو ما أثبتته الإحصاءات التي كشفت تحقيق السعودية لمستويات عالية في السياحة على المستوى العالمي، بما هو مطبق حاليا، مفيدة بأنه يمكن القيام بالكثير دون إدخال أي أمور جديدة".

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وكانت شركة نيوم، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد أكدت في وقت سابق أن مدينة نيوم منطقة اقتصادية خاصة تخضع لسيادة وأنظمة السعودية وينطبق عليها ما ينطبق على كل شبر من أراضي المملكة في مسائل الأمن والدفاع وحماية الحدود.

المصدر: صحيفة عكاظ